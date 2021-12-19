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Dünya Mark Zuckerberg, 5 eve 37 milyon dolar yatırdı
Dünya

Mark Zuckerberg, 5 eve 37 milyon dolar yatırdı

Amerikalı milyarder, satın aldığı eve yenileriyle eklemeler yaptı. Zuckerberg'ün harcadığı toplam miktar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 01:49:00 -
Mark Zuckerberg, 5 eve 37 milyon dolar yatırdı

Meta çatısı altında sosyal medya platformlarının sahibi olan Mark Zuckerberg'ün aldığı evler ilk kez görüntülendi.

Zuckerberg, Silikon Vadisi'nde aynı alanda bulunan 5 evi satın aldı.

37 milyon dolar harcadı

Meta CEO'su, 2011 yılında satın aldığı 7 milyon dolarlık Palo Alto evini çevreleyen dört mülkün daha sahibi oldu. Zuckerberg'ün toplamda 37 milyon dolarlık harcama yaptığı kaydedildi.

Lüks yerleşke iddialarına yalanlama

Amerikalı milyarderin ailesi için lüks bir yerleşke oluşturmayı planladığı iddialarına mimar Kathy Walker'dan yalanlama geldi.

"Mahalleyi seviyor"

Mail'in haberine göre, Zuckerberg'ün mimarı Walker, "Mahallenin karakterini sevdikleri için orijinal evi ve mahalledeki diğer mülkleri satın aldılar." dedi.

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