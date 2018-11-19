Mark Zuckeberg suçu çalışanlarına attı

Facebook’un, rakiplerini karalamak amacıyla görevlendirdiği PR firmasının New York Times gazetesi tarafından ortaya çıkarılması üzerine şirket yöneticileri suçu çalışanların üzerine attı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sheryl Sandberg şirket çalışanlarının kendi haberleri olmadan bir PR firmasını görevlendirdiğini iddia etti.

Mark Zuckerberg, Facebook’un rakiplerini karalamak üzere bir PR firmasına görev verdiğini gazete haberlerinden öğrendiğini belirterek ”İletişim biriminden birisi bu işi yapmış olmalı’’şeklinde konuştu. Sheryl Sandberg ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada bu görevlendirmenin bir hata olduğunu itiraf etti ancak suçu üzerine almadı. Sandberg ”Böyle bir firmayı görevlendirdiğimizi ve neler yaptığını bilmiyordum. Ancak bunu bilmek zorundaydım” dedi. Sandberg, Facebook’un bu skandal hakkındaki soruşturmayı engellediği yönündeki suçlamların ise gerçek olmadığını sözlerine ekledi.

Facebook tarafından görevlendirilen Definers Public Affairs isimli PR şirketi aylarca kasıtlı haberler ve karalama kampanyaları ile Facebook karşıtları ile Apple, Google gibi rakipleri hedef haline getirmişti. Skandalı ortaya çıkaran New York Times gazetesi, şirketin aslında Facebook hakkında çıkan haberleri analiz etmek üzere görevlendirildiğini yazmıştı.

Haberde Sandberg ciddi suçlamalara maruz kaldı. Sandberg’in , Zuckerberg’in seçim manipülasyonları konusunda kamuoyunu ikna etmeye çalıştığı dönemlerde, dikkatleri rakip şirketlere çekmek amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu iddia ediliyor. Ancak Zuckerberg tüm suçlamalara rağmen Sandberg’le çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Facebook, Definers Public Affairs ile olan işbirliğini de sonlandırdı.

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