Marjinal gruplar 1 Mayıs’ta kaos peşinde

Soylu’nun son günlerde ülkemizde yaşanan terör saldırılarının faillerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bursa ve İstanbul’daki saldırıların faillerini tespit ettik. Birini MLKP, birini DKP-BÖG gerçekleştirdi. PKK’ya taşeronluk yapan iki örgüt” demişti. PKK’nın taşeronluğunu üstlenen diğer terör gruplarının yanı sıra MLKP gibi silahlı terör örgütlerini de içinde barındıran, kuruluş bildirgesini PKK terör örgütü sözde elebaşlarından Duran Kalkan tarafından okunan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) son zamanlarda adını terör örgütü listeleri arasında sıkça duyurmaya başladı. Terör örgütü PKK’nın gerçekleştiremediği metropollerdeki saldırıları, şehir yapılanmalarının destek verdiği HBDH, gerek MLKP, gerekse DKP-BÖG gibi taşeron örgütleri kullanarak yaptırıyor. Gerçekleştirilen irili/ufaklı terör saldırılarını bu paravan terör örgütlerine üstlendirerek, adlarını duyurmaya, bu silahlı terör gruplarına insani katılım sağlanmasını amaçlıyor. 2016 yılında kurulan bu çok ortaklı terör gruplarının özellikle 2021 yılında gerçekleştirilen birçoğu sabotaj eylemi olmak üzere onlarca eylemi üstlendikleri görülüyor.