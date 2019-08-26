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Marius Sumudica: "Daha çok taraftara ihtiyacımız var"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazandığımız için sevinçliyim.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:50
Marius Sumudica: "Daha çok taraftara ihtiyacımız var"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, 4-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazandığımız için sevinçliyim. Daha çok destek için daha çok taraftara ihtiyacımız var" dedi.


Süper Lig’in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ev sahibi Gazişehir Gaziantep’in 4-1 üstünlüğü sonrasında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica, maçın ilk yarı ve ikinci yarısında oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirtti.


Sumudica, "İstanbul’da oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra bugünkü 3 puan beni çok mutlu etti. Maçı 90 dakika boyunca kontrol ettiğimizi düşünüyorum. 4 gol attık bugün. Daha çok da kaçırdık. Ben taraftarlarımızı da anlayabiliyorum ama taraftarlarımızdan da bizim takımı anlamalarını istiyorum. 3-4 binden daha fazla taraftar bekliyorum. Kulübün tarihindeki ilk süper lig maçı. Kulübün taraftara ihtiyacı var. Bu şehrin süper ligdeki tek takımı Gazişehir. Maçtan önce maçı kazanacağımızın garantisini verseydik, ne düşünürlerdi. Futbola ben 7 yaşında başladım. İyi takımlarda oynadığımı düşünüyorum ve 17 yıldır da hocalık yapıyorum. Takım 9 kişi kalmış, takımımızda 3-0 önde. Maçı kazandıklarını düşündüler. Ben 90 dakika boyunca daha çok gol atmalarını istedim. 3 puanı kazandık. Taraftarlarımız destek vermeli. Oynadığımız oyundan memnunum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:50
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