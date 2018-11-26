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Mario Draghi'den büyüme açıklaması: Beklenenin altında seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, son dönem büyüme verilerinin beklenenin altında seyrettiğini belirterek, tahminlerine göre bu yıl Avro Bölgesi'nin yüzde 2, 2019'da yüzde 1,8, 2020'de yüzde 1,7 büyümesini beklediklerini ifade etti.

26 Kasım 2018 Pazartesi 19:24
Mario Draghi'den büyüme açıklaması: Beklenenin altında seyrediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB)Başkanı Mario DraghiAvrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki"Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu.

Son dönem büyüme verilerinin beklentilerin altında olduğunu belirten Draghi, Avro Bölgesi'nde büyümenin ilk iki çeyrekte yüzde 0,4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 oranında gerçekleştiğini, büyüme ivmesindeki kaybın temel olarak daha zayıf ticari büyümeden kaynaklandığını belirtti.

İşgücü arzında ortaya çıkacak daralmayla istihdam artışının yavaşlamasını beklediğini belirten Draghi, tahminlerine göre bu yıl Avro Bölgesi'nin yüzde 2, 2019'da yüzde 1,8, 2020'de yüzde 1,7 büyümesini beklediklerini ifade etti.

Draghi, korumacı ekonomi politikaları, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasaların belirsizliği gibi risklerin son dönemde öne çıktığını anlattı. İşsizlik oranının Eylül ayında 2008'in sonundan bu yana gözlenen en düşük seviye olan yüzde 8,1'e gerilediğini, iş yatırımlarının elverişli finansman koşullarıyla, sağlam taleple ve artan karlılıkla desteklendiğini vurguladı.

Enflasyonun artması bekleniyor

Enflasyonun Ekim ayında yüzde 2,2'ye çıktığını hatırlatan Draghi, enflasyonun önümüzdeki dönemde kademeli olarak artmasını beklediğini ifade etti.

ECB'nin net varlık alımlarının sona ermesinden sonra dahi enflasyon hedefi doğrultusunda para politikası yürüteceğini anlatan Draghi, "Yönetim Konseyi, orta vadeli enflasyon görünümü verilerine bağlı olmak üzere net varlık alımlarının 2018 Aralık ayında sona ereceğini öngörmektedir." diye konuştu.

Avro Bölgesi'nin küresel krizler ve ortak zafiyetlerden kaynaklı şoklara maruz kaldığını hatırlatan Draghi, üye ülkelerin koordine biçimde sağlam politikaları desteklemesi gerektiğini, Avro Bölgesi'nin dışsal şoklara karşı direncini artırmak için mali araca ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 19:24
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