Mario Balotelli'yi gölgede bırakacak transfer geliyor!

Mario Balotelli sonrası Dzyuba transferi yapan ancak umduğunu bulamayan Adana Demirspor flaş bir takviyeye hazırlanıyor. Yaptığı çarpıcı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, Mario Balotelli'den sonra bir İtalyan golcüyü daha renklerine bağlıyor.

Mario Balotelli'den oldukça yüksek verim alan Adana Demirspor, bir İtalyan forveti daha transfer etmeye hazırlanıyor. Dzyuba'da hayal kırıklığına uğrayan ve oyuncuyla erken veda yaşayan Adana Demirspor, Mario Balotelli etkisi yapmasını beklediği bir transfer için daha mesai harcıyor.

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin ardından bir İtalyan golcü daha kadrosuna katıyor. Mario Balotelli'den beklentilerin üzerinde verim alan Adana Demirspor, Süper Lig'de forma giyen İtalyan forvet için görüşmelere başladı.

Akşam'a göre; Adana Demirspor'un peşinde olduğu o isim Stefano Okaka. Başakşehir'in gözden çıkardığı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Deneyimli golcüyle ara transfer döneminde vedalaşmak isteyen İstanbul ekibinin golcüsüne Adana Demirspor talip oldu.

Adana Demirspor'un 12 Ocak tarihinde transfer dönemi açıldığı gibi Okaka'nın transferini bitireceği belirtiliyor. 33 yaşındaki forvet bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 maçta 6 gol, 2 asistlik katkı verdi.