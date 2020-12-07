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Spor Mario Balotelli, Serie B takımlarından Monza'ya transfer oldu
Spor

Mario Balotelli, Serie B takımlarından Monza'ya transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:16:20 -
Mario Balotelli, Serie B takımlarından Monza'ya transfer oldu

ROMA (AA) - İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Monza, İtalyan futbolcu Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Monza Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Monza’yı güçlendirmek için gelen Mario Balotelli, 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Mario." ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki oyuncunun, Monza'da 45 numaralı forma numarasını seçtiği belirtildi.

Monza Kulübünün üst yöneticisi Adriano Galliani, daha önce yaptığı açıklamada, Monza kulübünün sahibi eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin Balotelli'nin Monza’da oynayacak olmasından büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, bunun Balotelli için son şans olduğunu söyledi.

Mario Balotelli, son olarak geçen sezon Birinci Lig Serie A'da mücadele eden Brescia kadrosunda yer almış 19 maçta 5 gol atmıştı. Geçen sezon sonu gelmeden Brescia ile yolları ayrılan Balotelli bir süredir kulüpsüzdü.


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