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Spor Mario Balotelli Adana'dan ayrıldı!
Spor

Mario Balotelli Adana'dan ayrıldı!

Mario Balotelli, Adana Demirspor'dan ayrılıyor mu? İtalyan yıldız iki günlük izninde şehirden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 17:09:00 -
Mario Balotelli Adana'dan ayrıldı!

 

Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, bugün özel jetle Adana’dan ayrıldı.

Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella‘yla tartışan Balotelli’nin takıma verilen 2 günlük izni yurt dışında geçirmek istediği ileri sürüldü.

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor’u konuk eden Adana Demirspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Alınan başarılı sonuca rağmen maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella ve Mario Balotelli’nin saha içinde tartışması dikkat çekti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan mavi lacivertli ekibin teknik direktörü Montella, “Kendisinden olan beklentilerimiz daha büyük. Orada adrenalin insana başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için konu orada kapandı” dedi.

Özel jetle ayrıldı

Maçtan sonraki günü Adana’daki evinde geçiren Balotelli, bugün sabah saatlerinde Adana Havaalanı’ndan havalanan özel jetle kentten ayrıldı.

İtalyan yıldız kulübün verdiği iki günlük izni yurt dışında geçirmek istediği ileri sürüldü. Başkan Murat Sancak'ın serbest kalma bedelinin 4 milyon Euro olduğunu açıkladığı 32 yaşındaki oyuncuyu Sion yakından takip ediyor.

 


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