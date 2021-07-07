Mario Balotelli, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Mario Balotelli hakkında taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Murat Sancak'ın geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kullandığı "Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz." sözlerine göndermede bulunuldu.

Mario Balotelli İstanbul'a geldi

Geçtiğimiz günlerde A Spor’a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, taraftarlara İtalyan oyuncunun Çarşamba günü Türkiye’ye geleceği müjdesini vermişti.

Sancak, "Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştık. Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek." ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli, Adana Demirspor'la transfer görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a geldi.