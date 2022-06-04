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Dünya Marine Le Pen'e yumurta ile haddini bildirdiler
Dünya

Marine Le Pen'e yumurta ile haddini bildirdiler

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin eski lideri Marine Le Pen, Saint-Amand-les-Eaux kentinde yumurtalı saldırının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:33:00 -

Fransız basında yer alan habere göre, Nord vilayetinin 20'nci seçim bölgesinden RN Milletvekili adayı olan Guillaume Florquin'naya destek için dün Saint-Amand-les-Eaux kentini ziyaret eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisinin eski lideri Marine Le Pen'e, etrafında korumaların olduğu sırada yumurta fırlatıldı.

Le Pen'in basın servisi, yumurtanın Le Pen'i ıskalayarak korumasının eline çarptığını aktardı. Olay yerinde bulunan bir esnaf, Le Pen'e yüksek sesle hakaretler edildiğini duyduğunu belirtti.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, nereden geldiği bilinmeyen yumurtadan korunmak için Le Pen'in kafasını eğerek yüzünü saklaması yer alıyor.

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