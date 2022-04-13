Marine Le Pen: Seçilirsem NATO'dan çıkacağız

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Emmanuel Macron'un rakibi olan Ulusal Birlik Partisi lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda; Fransa'yı NATO'nun birleşik komutanlığından yani askeri kanadından çekeceğini söyledi.

Rusya ile NATO arasında daha yakın ilişki kurulması gerektiğini söyleyen ve buna destek vereceğini belirten Le Pen; daha önce ifade ettiği "NATO'dan çekilme" vaadini yineledi.

Mevcut Fransa cumhurbaşkanı Macron da 2018'de "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" demişti.

Le Pen gibi aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon da seçim kampanyasında benzer bir vaade yer vererek, "NATO'dan çekilmeliyiz" demişti.

Seçim 2. tura kalmıştı

10 Nisan Pazar günü yapılan seçimde Le Pen yüzde 23,3, Macron ise yüzde 28,1 oy almıştı. Hiçbir aday yüzde 50'lik salt çoğunluğu elde edememişti. Böylelikle cumhurbaşkanığı seçimi ikinci tura kalmıştı. İkinci tur oylaması 24 Nisan'da yapılacak. İkinci turda kazanan aday, 13 Mayıs'a kadar görevini devralacak.

İlk turda aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5, Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yüzde 2,1 oy almıştı.