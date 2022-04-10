Marine Le Pen kimdir? İslam düşmanı aşırı sağcı Marine Le Pen hayatı!

Macron'un en güçlü rakibi olarak yarışacak olan İslam ve göçmen düşmanı, ırkçı, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Fransa'da kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklamak istediğini söyleyerek Müslümanlara duyduğu nefreti bir kez daha kustu. Batının karanlık zihniyetine temsil etme konusunda Macron'u geride bırakan Le Pen'in seçilmesi durumunda ülkede yaşayan Müslümanlara zulüm yapacağı kesin. Peki Avrupa'nın karanlık zihniyetini temsil eden bu Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında?

Marine Le Pen kimdir?

Marine Le Pen Ağustos 1968 tarihinde Neuilly-sur-Seine doğumlu. Fransız siyasetçi ve avukat. Ulusal Birlik (Fransızca: Rassemblement National) partisinin başkanlığını yapmıştır. 1988 yılında ilk siyasi pozisyonunu bölge meclisi üyesi seçilerek elde etti. 2004-2017 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı. 2008-11 yılları arasında Hénin-Beaumont'ta belediye meclisi üyeliği yaptı. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup %17,90 oyla François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardından üçüncü oldu. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup ikinci turda %33,9 oy aldı. 2022 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine adaydır.

Le Pen neo-faşist babasına göre daha demokratik ve daha cumhuriyetçi olarak nitelendirilir. Partinin görüşlerinde ve kadrolarında değişikliğe giderek, ırkçılık, antisemitizm ve Pétain yanlılığıyla suçlanan üyeleri partiden atarak partinin halk nezdindeki imajını düzeltti. Bu kapsamda babasını da tartışma yaratan açıklamalarının ardından 20 Ağustos 2015 tarihinde partiden attı.

Partisinin görüşlerini bir takım konularda yumuşattı. Önceleri partinin eşcinsel birlikteliklerin herhangi bir yasal statüye sahip olmasına karşı çıkarken, Le Pen döneminde medeni birlikteliği desteklemeye başladı. Kürtajın yasal olduğu hamilelik dönemlerinde herhangi bir şarta bağımlı olmamasını kabul etti. Partisinin idam cezasına olan desteğine son verdi.

Time 100 listesinde 2011 ve 2015 yıllarında dünyanın en etkili insanları arasında gösterildi. Politico tarafından 2016 yılında Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un ardından en etkili ikinci Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu ifade edildi.