SON DAKİKA
Yerel Marifet gibi internetten paylaştılar: 176 bin TL trafik cezası kesildi!
Marifet gibi internetten paylaştılar: 176 bin TL trafik cezası kesildi!

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde Tofaş araçlarla yarış yapan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan şahıslara 176 bin TL trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, İsabey Mahallesi’nde M.E.S. (26) ile İ.T. (18) Tofaş marka araçlarıyla yarış yaptı. Şahısların bu anları sosyal medyada paylaşmaları üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şahıslara trafiğin ilgili maddelerinden 176 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobiller ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.E.S. ve İ.T. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

