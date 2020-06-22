Mariano'dan hakeme tepki: Böyle kararlar görmedim

Karşılaşma sonrası konuşan Mariano "Sahaya çıkıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, 3-1 öne geçiyorsunuz. Ancak geçen hafta ve bu hafta hakemin verdiği kararlar var. Hakemin arkasına sığınmıyorum ama hakemin kararlarıyla demoralize oluyorsunuz. Hayatımda görmediğim fauller ve düdüklerle maç bambaşka bir hale geliyor." dedi.

Şampiyonluk mücadelesiyle ilgili konuşan Mariano "Bu kaybın ardından şampiyonluk şansımız azaldı, Galatasaray sonuna kadar mücadele eder ama mücadele etmemiz en kadar izin verecekler, bilmiyoruz. Fark açıldı, ancak olanları Türkiye gördü. Fransa, İtalya ve İspanya'da oynadım, böyle kararlar görmedim." diye konuştu.

Okan Kocuk'un topu 6 saniye tuttuğu gerekçesiyle çalan düdükle ilgili konuşan Mariano "Okan Kocuk'un pozisyonuna bakalım, 6 saniye kuralını dünyada sayan var mı? İlk defa böyle bir şey için düdük çalındığını gördüm. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz ama bu hakemlerle zor görünüyor." açıklamasını yaptı.