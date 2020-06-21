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Spor

Mariano cezalı duruma düştü

Gaziantep FK maçında sarı kart gören Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 23:17:11 -
Mariano cezalı duruma düştü

Gaziantep FK maçında sarı kart gören Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, cezalı duruma düştü. Mariano, Medipol Başakşehir maçında takımının yanında olamayacak.


Galatasaray’da Gaziantep FK maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Sofiane Feghouli ve Jean Michael Seri, sınırda olan isimlerdi. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında sarı kart gören Mariano cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu 29. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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