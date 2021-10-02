Marek Hamsik'in iptal edilen efsane golü! İşte pek kimse tarafından bilinmeyen o kural ihlali

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında Marek Hamsik'in efsane golü pek kimse tarafından bilinmeyen bir kural ihlali gerekçesi ile iptal edildi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında, yapılan hakem atışının ardından, Trbazonspor'un orta saha oyuncusu Marek Hamsik, mevkisinin hakkını vererek efsane bir gole imza attı. Bordo-mavililerin büyük sevinç yaşadığı gol, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu tarafından iptal edildi.

Hamsik'in golünü iptal ettiren kural!

Hamsik'in vuruşunun, başka bir oyuncuya değmeden direkt ağlara gitmesi sebebiyle golle sonuçlanmadığı belirtildi. İlgili kuralda ise "Hakem atışında top en az iki oyuncuya temas etmeden kaleye girerse, oyun kale atışıyla başlar." ifadeleri yer alıyor.