Mardinli şehit yakını ve emekçilerin yüzü kayyumla güldü

HDP’li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından haksız yere işten çıkarılan ve 5 aydır mücadele veren Mardin Büyükşehir Belediye çalışanları yeniden işlerine döndü.

HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, Ahmet Türk döneminde işten çıkarılan 249 işçisinin tekrar alınmaya başlandığını açıkladı. HDP’li Ahmet Türk döneminde şehit gazi ve devlet yanlısı oldukları gerekçesi çeşitli nedenler gösterilerek işten çıkarılan 249 işçi Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın yeniden görevlendirme yapılması ile işlerine alınmaya başlandı. Konuyla ilgiliMardin Büyükşehir Belediye binası önünde açıklama yapan HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, “Bugün itibarıyla 13 şehit yakını tekrar işe başladı, işten çıkartılan 249 işçisinin mağduriyetlerinin giderilmesi için de çalışmalara başlandı. Bu arkadaşlarımız belediyedeki ihtiyaç durumuna peyderpey tekrar işe alınacaklar. Ziyarette bize verilen bir söz vardı. Şehit yakınları en kısa sürede tekrar işe alınacaktı. Bugün itibarıyla 13 şehit yakını işbaşı yaptı. Bundan sonraki süreçte, aralarından sendika temsilcilerimizin de bulunduğu diğer işten çıkartılan arkadaşlarımız, ihtiyaç durumuna göre peyderpey tekrar işe alınacaklar. İnşallah şehrimiz bundan sonra hak ettiği hizmeti alacak” dedi.