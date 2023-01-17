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Sağlık Mardinli Jiyan bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi!
Sağlık

Mardinli Jiyan bebek ambulans uçakla Ankara'ya getirildi!

Mardinli 50 günlük Jiyan bebek, ambulans uçakla tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 23:28:00 - 2023-01-17 23:33:25

Mardinli 50 günlük Jiyan bebek, ambulans uçakla tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mardinli Jiyan bebeğin ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.

"Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildi." getirildi diyen Bakan Koca, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı:

Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek.

50 günlük Jiyan bebek, kanama bozukluğu sebebi ile tedavi ediliyor.

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