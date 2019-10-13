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Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

13 Ekim 2019 Pazar 09:34
Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 3 gün ara

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 3 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamındaki, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise sınır boylarındaki okullarda eğitime 3 gün ara verildiği duyuruldu.

Nusaybin ilçesi ile Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde geçen hafta okullar 2 gün tatil edilmişti.

 

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 09:34
  1. Mardin
  2. sınır ilçeleri
  3. nusaybin
  4. Anadolu Ajansı

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