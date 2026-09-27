Mardin'de yıllarca çöp taşıyan 4 eşek Kocaeli Ormanya'da yaşıyor

Mardin'de çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda yıllarca çöp taşıyan 4 eşek, çalışma güçlerinin azalmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Çocuk Hayvan Çiftliği'ne getirildi. Eşeklerin 3'ü dişi, 1'i erkek.

Yaklaşık 15-20 yaş aralığında olan eşekler, rehabilitasyon süreçlerinin ardından kendileri için oluşturulan alanda yaşıyor. Günlük bakımları yapılan, sağlık ve beslenme durumları veteriner hekimler tarafından düzenli olarak takip edilen eşekler, Ormanya'yı ziyaret eden vatandaşların da ilgi odağı oluyor; özellikle öğrenci grupları ve çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

"Mardin'de temizlik işlerinde görevli eşeklerimizdi"

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Çocuk Hayvan Çiftliği Sorumlu Veteriner Hekimi Muharrem Topdemir, eşeklerin geçmişte Mardin'de temizlik işlerinde kullanıldığını belirtti.

"Arkamızda bulunan eşekler, daha önce Mardin'de temizlik işlerinde görevli eşeklerimizdi. Bu eşekler yaşların ilerlemesi sebebiyle ve iş gücünün artık düşmesi sebebiyle buraya rehabilitasyondan sonra gezen vatandaşlarımızı ve gelen çocuklarımız için sergilenmek amacıyla konulmuştur. Alan içerisinde 3 dişi, 1 tane de erkek olmak üzere 4 eşeğimiz bulunmaktadır. Eşeklerimizin yaşı yaklaşık olarak 15-20 yaş aralığındadır" dedi.

Topdemir, eşeklerin bundan sonraki yaşamlarını daha rahat ve huzurlu sürdürebilmeleri amacıyla rehabilite edildiğini ifade etti. "Burada bulunan eşeklerimiz vatandaşlarımızın da ilgisini çekmektedir, özellikle de çocukların" diye konuştu.

Veteriner hekim ve biyologlarla patojen önlemi

Topdemir, hayvanların günlük kontrollerinin yapıldığını kaydederek şöyle devam etti:

"Buradaki eşeklerimizin düzenli olarak veteriner hekim ve ehliyetli personelle birlikte günlük kontrolleri yapılmaktadır. Gerek vatandaşlarla oluşabilecek kontakları halinde vatandaşa bulaşabilecek ya da vatandaştan hayvanlara bulaşabilecek patojenlere karşı da veteriner hekimler ve biyologlarla birlikte burada gerekli önlemler kontrolümüz altında gözetilmektedir. Burada hayvanlarımızın medikal tedavilerinden tutun da beslenme durumlarına kadar her biri periyodik olarak günbegün izlenip kontrol altında alınmaktadır."

Parka geldiklerinde tedirgindiler

Eşeklerin Ormanya'ya geldiklerinde tedirgin olduklarını, ancak zamanla ortama alıştıklarını da anlatan Topdemir, hayvanların şimdiki halini şu sözlerle paylaştı:

"Eşeklerimizin keyfi yerinde. Buraya geldikleri zaman biraz tedirgin hallerindeydi çünkü vatandaşla bu kadar yakın temas içinde değillerdi. Ama buraya gelen Kocaeli ve çevresindeki okullardaki öğrenci gruplarımızın ve vatandaşlarımızın çok ilgisi oldu. Burada vatandaşla temasları oldu. İlgiyi de artırdı. Onlar da şu anda mutlu ve huzurlu."