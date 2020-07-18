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Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 18:25:06 -
Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat-Nusaybin kara yolunda yapılan kontrolde durdurulan 3 araçta narkotik köpeği "Cesur"un tepki vermesi üzerine C.Ç, M.A. ve E.D'nin üzerinde ve araçlarda arama yapıldı.

C.Ç'nin üst aramasında 15 gram esrar, M.A'nın üzerinde 20 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde aparatı ile E.D'ye ait araçta ise gümrük kaçağı 38 çeşitli model ve markalarda cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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