Mardin’de uyuşturucu operasyonu
Mardin’in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 537 sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Mardin’in Midyat ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 537 sentetik hap ele geçirilirken gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Midyat ve Nusaybin Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana’dan Midyat'a sentetik hap sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Midyat ve Nusaybin ilçe emniyet müdürlüklerince ortak operasyon düzenlendi.
Teknik takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç yolda durduruldu. Yapılan aramada M.S.B. ile M.B.Ç. isimli şüphelilere ait 537 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.B. tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevine gönderilirken, M.B.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (İLKHA)
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