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Mardin'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:19:11 -
Mardin'de teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "KAPAN-1" operasyonları kapsamında sözde "Gap-Rıha" kırsalında Jandarma Astsubay Abdurrahman Uçar Özel Birlik Operasyonu yapıldı.

Operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta 50 kilogram un, 80 kilogram ekmek, 15 litre ayçiçek yağı, 30 kilogram toz şeker, çay, konserve gibi çok miktarda yaşam malzemesi ile montaj köpüğü ve 250 metre branda bulundu.

Sığınak daha sonra kullanılamaz hale getirildi.

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