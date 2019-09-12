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Mardin'de teröre tepki, "Diyarbakır anneleri"ne destek yürüyüşü

Yürüyüş yapan grup adına konuşan İbrahim Ertakgöz:- "Mardinli vatandaşlar ve gençler olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz"

12 Eylül 2019 Perşembe 21:42
Mardin'de teröre tepki, "Diyarbakır anneleri"ne destek yürüyüşü

MARDİN (AA) - Mardin'de vatandaşlar, teröre tepki, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere de destek yürüyüşü düzenledi.

Merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva, Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar ile güvenlik korucusu Evren Başçı'nın şehit edilmesi dolayısıyla terörü lanetledi, "Diyarbakır anneleri"ne destek verdi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Vali Ozan Caddesi'nde yürüyüşe geçen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Ravza Caddesi'ni geçerek tekrar 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na geldi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunan ve sık sık tekbir getiren vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Askere, polise uzanan eller kırılsın", "Türk Kürt kardeştir", "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar, "Şehidim hakkını helal et bize" ile "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

Bazı vatandaşlar da yürüyüşe evlerinin balkonundan bayrak açarak destek verdi.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Ertakgöz, medeniyetlerin beşiği, binlerce yıldır kardeşliğin şehri olan Mardin'de, halk arasına nifak tohumları sokmak isteyen terör örgütlerine karşı sokaklara indiklerini söyledi.

Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı her zaman bir arada dimdik ayakta olacaklarını vurgulayan Ertakgöz, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da PKK'nın siyasi uzantısı olan ve bölge gençlerini karanlığa gömmek isteyenlere karşı günlerdir 'evlat nöbeti' tutan ailelerimizin bir evladı olarak medeniyetin kenti Mardin’de bayraklarımızla sokaklardayız. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü haykırıyoruz, evlat nöbetindeki anaların sesi olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Mardinli vatandaşlar ve gençler olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Elif Yenigün de teröre karşı hep birlikte "dur" demek istediklerini belirtti.

Şükran Işık ise şehitler için yürüyüşe katıldıklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Işık, "Şehitler bizim ağabeylerimiz. Buradaki askerlerimizin, polislerimizin her zaman destekçileri olacağız. Diyarbakır'daki annelerimize de destek oluyoruz." dedi.

Cesur Yağmurcu, hiçbir gücün bayrağı indiremeyeceğini ve ezanı dindiremeyeceğini belirterek, "Bizi bölemeyecekler. Bu vatan için biz de canımızı vermeye hazırız." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:42
  1. mardin
  2. Terör
  3. Yürüyüş

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