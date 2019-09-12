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Mardin’de ’teröre lanet, analara destek’ yürüyüşü

Mardin’de sosyal medyadan yaptıkları ’teröre lanet, analara destek’ çağrısıyla bir araya gelen kalabalık grup, Türk bayraklarıyla yürüyerek terörü lanetledi,HDP önünde eylem yapan annelere destek verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:29
Mardin’de ’teröre lanet, analara destek’ yürüyüşü

Mardin’de sosyal medyadan yaptıkları ’teröre lanet, analara destek’ çağrısıyla bir araya gelen kalabalık grup, Türk bayraklarıyla yürüyerek terörü lanetledi,HDP önünde eylem yapan annelere destek verdi.


Genç, yaşlı, çocuk kalabalık grup, Türk bayraklarıyla “Şehit Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva, Şehit Jandarma Onbaşı Mehmet Acar, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı, burada” sloganları atarak teröre lanet yağdırdı. Yürüyüşe babası ile birlikte katılan 8 yaşındaki Mert Tufan güvenlik güçlerine destek vermek ve Türk bayrağını dalgalandırmak için burada olduğunu söyledi. Lise öğrencisi ve atık malzemelerle kendi otomobilini üreterek bir ilke imza atan Muzaffer Muratoğlu da aracını Türk bayrakları ile süsleyerek yürüyüşe destek verdi.


HDP İl Başkanlığı önünde İstiklal Marşını okuyan vatandaşlar Vali Ozan Caddesi’nden Ravza Caddesi’ne ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’na kadar bayraklarla yürüdü. Parkta şehitler için saygı duruşunda bulunan ve şehitlerin isimlerini okuyan vatandaşlar, ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez, vatan bölünmez’, ’Askere, polise uzanan eller kırılsın’, ’Türk Kürt kardeştir’, ’Ne mutlu Türküm diyene’, ’Her Türk asker doğar’, ’Şehidim hakkını helal et bize’, ’Vatan sana canım feda’ sloganları attı.


Yürüyüşe katılan Saadet Köksal Yalçın, Diyarbakır’da evlat nöbetindeki anneler ve bu hafta terör operasyonlarında şehit olan polis, asker ve korucuların emaneti olan bayrağa sahip çıktıklarını söyledi. Yalçın, "Anaların başlattığı evlat nöbetine destek veriyoruz. Bölgede terörü kadınlarımızın mücadelesi ile bitireceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor sanlı bayrağımızı Mardin sokaklarında dalgalandırıyoruz" dedi.


Yürüyüşe destek veren vatandaşlardan Recep Elibol ise Mardinlilerin birliktelik kardeşlik içinde olduğunu ifade ederek "Şehitlerimiz ve Diyarbakır’da terör örgütünün elinden evlatlarını kurtarmak isteyen annelere destek veriyoruz. Tüm Mardin halkı olarak bugün sokaktayız ve bölgede terör bitene kadar bayraklarımızla sokakta olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



"Birliğimizi bozamayacaklar"


İbrahim Ertakgöz ise medeniyetlerin beşiği, binlerce yıldır kardeşliğin şehri olan Mardin’de vatandaşlar olarak aralarına nifak tohumları sokmak isteyen terör örgütlerine karşı ellerinde bayraklarla sokaklara indiklerini söyledi. Ertakgöz, "Diyarbakır’da PKK’nın siyasi uzantısı olan ve bölge gençlerini karanlığa gömmek isteyenlere karşı günlerdir evlat nöbeti tutan ailelerimizin bir evladı olarak elimizde bayraklarımız medeniyetin kenti Mardin’de sokaklardayız. Bu vatanın bölünmez bütünlüğünü haykırıyoruz, evlat nöbetindeki anaların sesi olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Gözünü bile kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki, ne eli kanlı terör örgütü PKK ne de dünya üzerinde hiçbir örgüt ve oluşum bizim birlikteliğimizi bozamayacaktır. Bu kadim halk ülkemizin en zor dönemlerinde eline Türk bayrağını alıp meydanlara inmesini bilmiştir. Mardinli vatandaşlar ve gençler olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 22:29
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