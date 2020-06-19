Mardin’de terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Mardin’de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ikamet eden 7 şahsın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu İ.B., M.A.Y., C.K., M.S.A., S.Y., F.E. ve N.A. isimli şahıslar göz altına alınırken, aramalarda 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 93 adet av fişeği, 7 adet akıllı telefon ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.