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Aktüel

Mardin’de terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Mardin’de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:33:00 -
Mardin’de terör örgütü propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

Mardin’de terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde ikamet eden 7 şahsın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu İ.B., M.A.Y., C.K., M.S.A., S.Y., F.E. ve N.A. isimli şahıslar göz altına alınırken, aramalarda 3 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 93 adet av fişeği, 7 adet akıllı telefon ile örgütsel doküman ele geçirildi.


Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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