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Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Mardin'de terör operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:57
  1. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca
  2. PKK
  3. KCK

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