Mardin'de terör operasyonu Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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