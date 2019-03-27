Mardin'de terör operasyonu
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 24 zanlı yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.27 Mart 2019 Çarşamba 12:57
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
YORUM YAZ