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Mardin’de terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:48
Mardin’de terör operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik yurt gelinde operasyonlar devam ediyor. Mardin’de terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonlara dair ise açıklama yapıldı. 

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; ilimiz Kızıltepe ilçesi ve köylerinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunarak örgüte milis, işbirlikçi faaliyetlerinde bulundukları, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG örgütü tarafından ülkemize yönelik silah, patlayıcı madde, mühimmat, eleman aktarımı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıkları yönünde alınan bilgiye istinaden, 14 Ağustos 2018 günü 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır. İlimiz Kızıltepe ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne katılım yapacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak 09 Ağustos 2018 günü hazır edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış; bu şahsın yasa dışı yollar ile sınır hattından örgüte aktarımına yardım edecekleri tespit edilen 4 şahıs yakalanmış, hazır edildikleri mahkemece şahıslardan 3'ü tutuklanmış, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Artuklu ilçemizde, PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda, sözde demokratik özerklik ve alternatif yönetim modeli inşası için, KCK sistemine bağlı olarak oluşturulan sözde kent meclisi ve mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 7 şüpheli şahıs, Mardin Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak 14 Ağustos 2018 günü gözaltına alınmış ve tahkikata başlanmıştır” denildi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 19:48
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