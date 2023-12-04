Mardin'de soba faciası: 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Savur İlçesi İçören Mahallesinde sobayı tutuşturmak için benzin dökülmesi sonucu çıkan yangında, 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Mardin'in Savur İlçesi İçören Mahallesinde sobayı tutuşturmak için benzin dökülmesi sonucu çıkan yangında, 4 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde Mardin'in Savur İlçesi kırsal İçören (Teffê) Mahallesinde meydana geldi.
Çocuklarından ikisi okula ve eşi de bağa giden Ayşe Ö.(27), iddiaya göre ısınmak için odun koyduğu soba yanmayınca tutuşması için benzin dökmesi sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran duman nedeniyle evdeki iki çocuğunu balkona çıkaran Ayşe Öztürk, yangını söndürmek için eve geri döndü.
Bu sırada alevler içinde kalan Öztürk, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
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Olayı duyan mahalle sakinleri, yanan evdeki Ayşe Öztürk'ü dışarıya çıkardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayşe Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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