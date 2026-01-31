  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı
Gündem

Mardin'de silahlı kavga: Çok sayıda yaralı

Mardin'de meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, G.Ç. (28), R.K. (60), V.K. (46) ve A.K. (51) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

