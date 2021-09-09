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Gündem Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma! 1 polis yaralandı
Gündem

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma! 1 polis yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 20:33:00 - 2021-09-09 20:37:24
Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma! 1 polis yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 polisin yaralandığı bildirildi.

Aytepe köyü kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.

Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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