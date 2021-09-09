Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma! 1 polis yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 polis yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu 1 polisin yaralandığı bildirildi.
Aytepe köyü kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.
Askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede operasyon devam ediyor.