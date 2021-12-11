Mardin'de petrol bulundu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 'Günyurdu-1' kuyusunda petrol keşfedildiğini duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı; Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 'Günyurdu-1' kuyusunda petrol keşfedildiğini bildirdi.
Türkiye Petrolleri'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye sınırındaki kuyuda sondaj çalışmaları 35 gün sürdü.
Bin 310 metre derinlikte petrole ulaşıldı. Petrolün, 11,9 gravitede olduğu bildirildi.
Kuyuda üretim testlerine başlandı. Bölgede petrol arama faaliyetleri de aralıksız sürüyor.