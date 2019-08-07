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Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı

MARDİN (İHA) – Mardin’de Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı gerçekleştirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:36
Mardin’de Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı

MARDİN (İHA) – Mardin’de Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı gerçekleştirildi.


Mardin Valiliği, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) tarafından, Başarılı Mikrogirişimci Ödül Töreni ve Mikrofinans Şubesi açılışı gerçekleştirildi. Ödül töreni ve şube açılışına eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, DİKA Genel Sektreteri Yolmaz Altındağ, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve girişimci kadınlar katıldı.


Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, Mikrofinans Şubesi ile Gıda Bankasının ilçeye önemli hizmetler vereceğini belirterek, “Yaklaşık 2 bin 500 girişimci kadınımız bu destekten faydalandı. Güçlü Mardin’in güçlü kadınları olmaları önemli. Bütün girişimcilere teşekkür ediyorum. Bunda en büyük emek bakanımızın. Çünkü bunun mevzuatını oluşturdu. Kadınlarımız açısından bu çok önemli. Biz bundan sonra da valilik olarak destek vereceğimizi söylüyoruz" dedi.



“Türkiye’de teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan yaptığımız uygulamada geri dönüş oranı yüzde 100”


Türkiye’de 96 şubelerini Ömerli Belediyesinin destekleri ile açtıklarını ifade eden TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül ise, “Hibe şeklindeki yardımlarla dünyanın hiçbir yerinde yoksulluktan kurtulmak mümkün değil. Hibe şeklindeki yardımları bugün alırsınız, yarın tekrar o yardıma ihtiyaç duyarsınız. Ancak, birer mikrogirişimci olarak ya da ticaretle uğraşan bir potansiyele sahip olduğunuz zaman, bir başkasına ihtiyacınız olmadan kendi ayaklarınızın üzerinde durma imkanı ortaya çıkar. İşte mikrokredi böyle bir uygulama. Türkiye’de teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan yaptığımız uygulamada geri dönüş oranı yüzde 100” diye konuştu.


Temel ihtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul, dünyada gıda bankacılığının, gıda israfının önlenmesinde önemli olduğunu kaydetti.


Care International Türkiye Direktörü Sherine Hassan İbrahim de, 2005 yılında bakanlığın destekleri Türkiye’de bütün kadınların mikrokredi almalarına imkan sağlayan bir düzenleme sağlandığını, bunu kendilerine örnek aldıklarını belirtti.



Mikrokredi miktarı da 875 milyon lirayı geçti


Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ise, 2003 yılında TİSVA tarafından Diyarbakır’da 6 kadına 500’er lira Cumhurbaşkanı tarafından verilerek ilk defa mikrokredi uygulaması başlatıldığını kaydederek, “Bugün bu rakam 185 bine ulaştı. 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle 185 bin kadınımız mikrokredi vasıtasıyla ekonomik hayata dahil olmuşlar, üretici olmuşlar. Ekonomiye büyük katkıları olmuş ve kısacası bunlar vergi veren hale gelmişlerdir. Tüketen durumdan çıkmış, üreten ve vergisini veren olmuştur. Birçoğunuzu biliyorum işyerinizi gelip gezdiğimiz zaman vergi levhalarınızı asacağız, önemli bir konu bu. Bugüne kadarda 185 bin kadına verilen mikrokredi miktarı da 875 milyon lirayı geçmiştir. Bu program hakikaten önemli bir program fakirliğin, yoksulluğun kaldırılmasından ziyade kadınlarımızın ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunma olayları çok önemli. Ve hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:36
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