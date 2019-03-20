Mardin'de mağarada kıstırılan teröristler böyle öldürüldü!

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyona ait görüntüle ortaya çıktı. Mağarada kıstırılan teröristlerin tüm uyarılara rağmen güvenlik güçlerine teslim olmak yerine, ateş açarak karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona ait görüntüler ve daha sonra mağaradan çıkarılan terörist cesetlerinin görüntüleri ortaya çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mardin Dargeçit ilçesi kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen bir mağarada bugün yapılan operasyon neticesinde; terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Dilhaz' kod adlı Orhan Ok, 'Reber' kod adlı Kasım Saptık ve 'Aras Rezzan' kod adlı İran uyruklu toplam 3 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen Kasım Saptık'ın, 2017 yılında Jandarma Uzman Çavuș Hikmet Zengin'in șehit edilmesi, 2018 yılında Mardin Dargeçit ilçesinde yola yerleștirilen EYP'nin patlatılması sonucu 9 güvenlik görevlisinin șehit edilmesi olaylarını gerçekleștiren terörist grubun içerisinde yer aldığı tespit edilmiștir."