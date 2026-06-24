Mardin'de korkutan alevler! Ekiplerin zamanında müdahalesiyle 8 ayrı noktadaki yangınlar büyümeden söndürüldü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mardin genelinde sıcak havaların da etkisiyle merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Savur ilçelerinde tam 8 ayrı noktada eş zamanlı yangınlar baş gösterdi. Alevlerin kuru otlar ve anızlarla kaplı tarım arazilerinde sinsi bir hızla yayılması bölgede büyük paniğe yol açtı.
Mardin'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Savur ilçelerinde 8 ayrı noktada çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kızıltepe ilçesine bağlı Doğanlı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahallelerinde ot ve anız yangınları çıktı.
Merkez Artuklu ilçesinin Cevizpınar Mahallesi'nde otluk alanda, Savur ilçesine bağlı Kaplan Mahallesi'nde ise bahçe yangını meydana geldi.
İhbar üzerine bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.