Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Kadro kalitesini dünya çapında yıldızlarla yükseltmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların birçok transferinde rol oynayan menajer George Gardi, bu kez Manchester United forması giyen Marcus Rashford için devreye girdi.

HT Spor'un haberine göre Gardi, İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Rashford'u Galatasaray'a getirebileceğini sarı-kırmızılı yönetime bildirdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen ve ardından Manchester United'a dönen İngiliz hücum oyuncusunun kariyerine yeni bir yön vermeye sıcak baktığı belirtildi.

İKİNCİ ZAHA VAKASI OLABİLİR

Marcus Rashford'un daha önce Fenerbahçe ile de anılması, olası transferi iki ezeli rakip arasındaki rekabette daha dikkat çekici hale getirdi. Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atmıştı. Rashford'un sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde benzer bir senaryo bir kez daha yaşanmış olacak.

ÖNCELİK RAFAEL LEAO

Rashford seçeneği masada ciddi bir alternatif olarak bulunmasına rağmen Galatasaray'ın sol kanat transferindeki ilk hedefinin Rafael Leao olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetimin Milan'ın Portekizli yıldızını listenin ilk sırasında tuttuğu, Rashford konusunda ise Leao transferindeki gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi.