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Mardin'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:55
Mardin'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesi Akbağ mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 73 AH 909 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Adil Ş. yönetimindeki 06 JNT 81 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan bir yaşındaki Civan Mert Kahraman, Rahime ve Zeynep Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, Eyüp Kahraman, Leyla ve Safiye Akbaş, yaralandı.

AA'nın haberine göre yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:55
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