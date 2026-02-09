  • İSTANBUL
Mardin'de kar maskeli sahte polislerden 22 milyonluk soygun!
Gündem

Mardin’de kar maskeli sahte polislerden 22 milyonluk soygun!

Gaziantep’ten Şırnak’a 4 kilo altın taşıyan kuyumcuların bulunduğu otomobil, kendilerini polis olarak tanıtan kar maskeli 5 kişi tarafından silahla durdurularak gasp girişimine uğradı. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alınırken kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mardin’in Ömerli ilçesinde kuyumculuk yapan B.T. (40), M.T. (46), M.B.T. (48), E.T. (23) ve O.T. (17), 27 AGV 825 plakalı otomobille Gaziantep’ten Şırnak’a kuyumculara pazarlamak amacıyla 4 kilo altın taşıdıkları sırada, kendilerini polis olarak tanıtan kar maskeli 5 şahıs tarafından durduruldu.

Şahısların silah kullanarak gasp girişiminde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin daha kimlik tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olay yerinde inceleme yapılırken, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

 

