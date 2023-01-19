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Yerel Mardin’de kanlı saldırı
Yerel

Mardin’de kanlı saldırı

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 03:45:00 -
Mardin’de kanlı saldırı

Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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