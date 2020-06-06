  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin’de kaçak parfüm satışı yapan iş yerine baskın: 6 gözaltı

Mardin’in Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:30:14 -
Mardin’de kaçak parfüm satışı yapan iş yerine baskın: 6 gözaltı

Mardin’in Midyat ilçesinde kaçak parfüm satışı yapan iş yeri hakkında işlem yapan zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Grup Amirliğine bağlı ekipler ile zabıta ekipleri, Akçaya Mahallesinde bir iş yerinde kaçak parfüm satıldığını ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerinde arama yaptı. Zabıta ekipleri iş yerini mühürlendi. İş yerinin mühürlenmesine sinirlenen A.A., mührü kopararak zabıta ekiplerinin görevlerini yapmasına engel olmaya çalıştı. Zabıta ekiplerinin şikayeti üzerine iş yeri sahibi A.A. ile birlikte İ.Y., M.A., B.A., S.A. ve M.A. isimli şahıslar zabıta ekiplerine mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.


Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı