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Mardin’de hububatçılar ithalata sınırlama bekliyor

Mezopotamya ovasında dünyanın en kaliteli buğday, mercimek ve mısırını üreten çiftçiler, yetkililerin hasadın başında yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve ithalattaki sınırsızlığa müdahale edilmesini talep etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
Mardin’de hububatçılar ithalata sınırlama bekliyor

Mezopotamya ovasında dünyanın en kaliteli buğday, mercimek ve mısırını üreten çiftçiler, yetkililerin hasadın başında yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve ithalattaki sınırsızlığa müdahale edilmesini talep etti.


Türkiye’nin buğday, arpa ve mercimek hasadının önemli bir bölümünü karşılayan Mardin Mezopotamya topraklarının üreticileri bu yıl hasat sezonun verimli geçmesini bekliyor. Bir yandan hasadın verimli geçmesini bekleyen çiftçiler bir yandan da henüz dönemin başında yaşanan fiyat istikrarsızlığı ve ithalat sınırlamaları nedeni ile kara kara düşünmeye başladı. Çiftçiler, yetkililerin fiyat istikrarsızlığı ve ithalat sınırlamalarına müdahale etmesini talep etti.


Konuyla ilgili konuşan Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu sene çok verimli bir yıl beklediklerini fakat son 80 yılın en yağışlı yılını geride bırakmaları nedeniyle ekinlerin geç biçildiğini söyledi. Öter, “Bunun avantaj ve dezavantajları oldu. Ekin biraz geç olunca mısır biçiminden sonra buğday ekilir mısırda çok geç biçildi. Buğday da yağış nedeni ile geç biçildi. Sulak kalan alanlarda bir nebze düşüklük var ama susuz dediğimiz bölgelerde de verim artışı diğer senelere göre mevcut. Piyasada istikrarsızlık söz konusu. Önerimiz şudur bir dengede olması gerekiyor. Tarım milli servettir. Burada istihdam sağlanıyor. Tarım ve ticaret bakanlığının bu istikrarı sağlamasını istiyoruz” dedi.



Kanada mercimeğine tepki


Mardin ovasında birinci ürün olarak buğday, arpa ve mercimek ekildiğini kaydeden Öter, şöyle devam etti:


“Daha önce birinci ürün mercimekti ve bu mercimekler Antep ve Mersin bölgesinden fabrikalarda işlenerek tüm dünyaya ihracat ediliyordu. Yılda 400-500 bin ton mercimek üretimi vardı. Şuan dünyanın en büyük ithalatçısı olmuşuz. Kanada ülkesi tohumu 80’li yıllarda mercimeği Türkiye’den aldı şimdi kanada ve Kazakistan’dan ihraç ediyoruz. Bu topraklarda üretilen mercimek dünyanın en kaliteli mercimeği. ithalata sınırlama getirilmesi gerekiyor. Ülkeler çiftçilerini korumak için önlemlerini alıyor. Mercimeğe destek arttı ama Kanada’dan gelen besin değeri düşük mercimek bizim mercimek ile eş değer satılıyor. Bu topraklarda üretilen mercimek dünyanın en kaliteli mercimeği. Altınla bakır bir olmaz. Dışarıdan gelen mercimek bizim çiftçimizi tehdit ediyor. Bu fabrikalar ürettiği bulguru, unu satıyor ülkemize ithal buğday geliyor.Hal böyle olunca çiftçide üretimden uzaklaşıyor. Üretimde ithalatla tehdit olursa sanayici de aynı durumda. Biz dışarıdan buğday alırsak bizim dövizimiz dışarı gidecek. Mardin OSB 4 yıl üst üste un ihracatında birinci olmuştu. Hububatta istikrarlı fiyat gerçekleşmesi gerekiyor. Hasadın başındayız. İnsanlar ürün alıp satmaktan endişe ediyor.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
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