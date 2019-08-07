0553 313 94 23

Mardin’de HDP’li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

Mardin’de yerel seçimlerde başkanlığına seçilen HDP’li belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görüldü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
Mardin’de HDP’li belediyeler resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

Mardin’de yerel seçimlerde başkanlığına seçilen HDP’li belediyelerin resmi web sitelerinde yapılan çalışmaların ardından sitelerde bulunan Atatürk ve Türk bayrağı resimlerinin kaldırıldığı görüldü.


Mardin’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP’li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde çalışmaya gitti. HDP’li belediyelerin çalışmasının ardından resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resminin kaldırıldığı görüldü.


Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin’de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının resminin kaldırılmasına tepki gösterdi. Kırmızıoğlu, "Mardin’de devletin yerel belediyecilikte hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmetle yükümlü olan belediyelerin resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasının vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP’li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesinin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil. Sinsice işlemeye çalıştıkları bu plana Derik belediyesi, belediyede Türkçe konuşması ve birçok belediye çalışanlara Kürtçe dayatma yaparak hem binlerce yıllık kardeşliği bölmek hem de nifak tohumları ekmekte. Seçildikleri günden buya hizmet adına hiçbir anlayışları olmayan tamamen terör propagandası adına faaliyet yürüten siyaset değil terörle iç içe bir anlayışın vatandaşa hizmet etmesi mümkün olmamaktadır. Devlet büyüklerimizin ve İçişleri Bakanlığımızı bu kendini bilmez sözde belediyelere çok acil haddini bildirmesini cumhuriyet savcılarını bayrağımıza ve ülkemiz kurucusuna yapılan devletin imkanları ile kandile çevirdikleri belediyeler hakkında suç duyusunda bulunuyor bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlemlerin yapılması için göreve çağırıyoruz. Mardin’deki hiçbir belediyeyi Kandil anlayışına teslim etmeyeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor
    1. Kurban yakalama timi bayrama..
    2. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    3. Afgan kralının kızının yeğenini..
    4. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    5. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    6. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    7. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    8. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    9. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    10. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    11. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    12. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    13. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    14. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    15. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    16. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    17. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    18. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    19. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    20. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    21. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    22. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    23. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    24. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    25. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    26. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    27. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    28. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    29. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    30. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"