Mardin'de hayvan otlatan kardeşlere yılıdırım isabet etti: 1 ölü, 1 yaralı
MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sulakdere Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Ramazan (19) ve Azad Yılmaz'ın (15) bulunduğu alana yıldırım düştü.
Ramazan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan kardeşi Azad ise 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe ilçesinde kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı.
Olayda 133 küçükbaş hayvan da telef oldu.