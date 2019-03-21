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Mardin’de hakim ve savcılardan kan bağışı

Hakim ve savcılar başka yaşamlara umut olmak için kan bağışında bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 14:21
Mardin’de hakim ve savcılardan kan bağışı

Hakim ve savcılar başka yaşamlara umut olmak için kan bağışında bulundu. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hakim ve savcılar Türk Kızılay’ına kan ve kök hücre bağışında bulundu.


Mardin adliyesinde bugün düzenlenen programda Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ihtiyaç sahibi insanlara ulaşması için kan ve kök hücre bağışına dikkat çekerek Tük Kızılay’ına bağışta bulunduklarını söyledi. Adalet Bakanlığına bağlı tüm birim çalışanlarının kan bağışında bulunması ve bir çok yaşama umut olmak üzere bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, aslında iğneden korktuğunu ama bunun başka bir hayata umut olmaya engel olmadığını söyledi.


Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Sosyal bir sorumluluk olan kan bağışını bugün başlattık. Mardin adliyesi birimleri olarak bu kampanyayı ve vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istedik. Sadece kan bağışı değil organ ve kök hücre bağışı da çok önemli. Avukatlarımız hakimlerimiz savcılarımız ile bugün 100’ü aşkın bağışta bulunduk. Evet iğneden çok korkuyorum ama buradan iğneden korkan vatandaşlara mesajım bu bir başka yaşamı kurtarmaya engel olmamalı. Kan bağışında bulunulmalı ve iğne ilk etapta acıtsa da sonradan hissedilmiyor. Örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.


Hakim, savcı ve adliye personeli Mardin Adalet Sarayında kurulan Türk Kızılay’ına bağışta bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:21
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