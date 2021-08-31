  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çengelköy'de dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
Bakan Çavuşoğlu Sırp mevkidaşıyla görüştü
Mustafa Muhammed gidiyor mu?
Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışması sürüyor
Yerel Mardin'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde
Yerel

Mardin'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Mardin'deki bir plastik fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 15:54:00 -
Mardin'de fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Mardin'de bir plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Çevredeki ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay