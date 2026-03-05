Mardin’de Dünya Yetimler Günü Dolayısıyla “Sevgi İftarı” Düzenlendi

Artuklu’da gerçekleştirilen programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, yetim çocuklar ve aileleri katıldı. Programda çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Akkoyun, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan-ı Şeriflerini tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Akkoyun, Ramazan ayının 15’inin 2013 yılından itibaren Yetimler Günü olarak anıldığını hatırlatarak, bunun milletin ve devletin yetimlere verdiği değerin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Vali Akkoyun konuşmasında, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“2013 yılından itibaren Ramazan ayının 15’inin Yetimler Günü olarak anılması siz kıymetli kardeşlerimize aziz milletimizin ve devletimizin verdiği değerin bir tezahürüdür. Bizler de her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da siz değerli kardeşlerimizle bir araya gelip mübarek Ramazan ayının bereketini aynı sofrada paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Konuşmasında köklü medeniyet değerlerine de dikkat çeken Akkoyun, Anadolu topraklarının merhamet, şefkat ve kardeşlik coğrafyası olduğunu belirterek, yetimlerin toplum için kıymetli bir emanet olduğunu dile getirdi.

“Bizim topraklarımız merhamet, şefkat ve kardeşlik coğrafyasıdır. Sizler inancımızın ve kültürümüzün bizlere kutlu emanetlersiniz. Yetimler ve öksüzler konusunda hassasiyet gösteren bir inancın ve kültürün mensupları olan bizler, çok küçük yaşlarda hem yetim hem de öksüz kalan bir Peygamberin ümmetiyiz” diyen Akkoyun, çocukların yüzündeki tebessümün toplumun geleceği için en büyük umut kaynağı olduğunu ifade etti.

Dünyada yaşanan savaşlar, yoksulluk ve zulümlerin en çok çocukları etkilediğini de vurgulayan Akkoyun, özellikle yetim ve mazlum çocukların durumunun toplumun vicdanında derin bir yara olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” vizyonuna da değinen Akkoyun, Türkiye’de sağlanan huzur ve istikrar ortamının tüm dünyaya yayılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Mardin’de de bu istikrar ortamından aldıkları güçle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını ifade eden Akkoyun, “Devletimizin tüm imkânlarını siz kıymetli hemşehrilerimize ulaştırmak, yaşam kalitenizi artırmak ve şehrimizi hak ettiği müreffeh seviyeye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizin memnuniyetiniz en büyük güç kaynağımızdır” dedi.

Konuşmasının sonunda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Akkoyun, Ramazan ayının manevi ikliminin toplumsal dayanışmayı daha da güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu güzel topraklarda kardeşliğimizin, birliğimizin ve beraberliğimizin ilelebet olması için hep birlikte çalışmaya ve birbirimizi daha çok sevmeye devam edeceğiz. Rabbim bu mübarek Ramazan ayı hürmetine birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizleri Ramazan Bayramı’na da sağlık ve huzur içerisinde ulaştırsın” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımın olduğu programa; Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Bingül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Cihan Türkan, Yeşilli Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, yetim çocuklar ve aileleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Program, Dinler ve Diller Çocuk Korosu müzik dinletisi ile sona erdi