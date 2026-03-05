Bakan Yumaklı: Her duruma hazırız! Türkiye’nin ne gıda ne de gübre problemi yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ramazan ayında geleneksel hale gelen ‘Külliyede Ramazan’ etkinlikleri kapsamında 4 bine yakın programa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda standın yer aldığı etkinlik alanında Tarım ve Orman Bakanlığı stantları da vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanını ziyaret eden Bakan Yumaklı, stantları gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması sonrası gübre tedarikinde herhangi bir sorun olup olmadığına dair konuşan Yumaklı, "Elbette ki risklerin ortaya çıkma ihtimalinden itibaren biz de bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi hazırlıklarımızı yaptık. Yani bu kriz yeni oluştu ama biz sadece bugün için tedbirlerimizi alıyor değiliz. Buna da zaten hazırız, açıklamamızı yaptık. Bizim gübre stokları anlamında hiçbir problemimiz yok. Kaldı ki bununla ilgili arzı artırma yönünde de tedbirlerimiz var. Şu an için çiftçilerimizin üretimini etkileyecek herhangi bir gübre problemi olmayacak. Bununla ilgili yeterli stoklarımız da imkanlarımız da bağlantılarımız da var. Gıda açısından hele zaten bir problemimiz yok" diye konuştu.

ATA TOHUMU VE FİDAN DAĞITILACAK

Bakanlığın standlarında orman yangınları ve bu yangınlarla mücadelenin gözlenebilmesi için ziyaretçilere yangın tüneli simülasyonu ile anlatım yapılacak. Led ekranlarda oluşan tünel, muhtemel yangın durumları için vatandaşlara önemli bilgiler sunacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü standında vatandaşlar VR gözlükler ile Yusufeli Barajı ve HES ile Deriner Barajı ve HES Projelerinin 360 derece sanal tur gösterimini izleme şansı yakalayacak. Yine DSİ Büyük proje maketleri sergilenecek. Led ekranlar aracılığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının hazırladığı çeşitli filmler gösterilecek. Ayrıca çocuklar için hazırlanan Tarım Orman Masal Diyarı küçük izleyicilerle buluşacak. Çok katlı hidroponik sistem ve led büyüme ışıkları ile donatılmış dikey sera bölümü ile gelecekteki kentsel tarım çözümleri sergilenecek. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşlara fidan dağıtımında bulunulacak. Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamında üretilen tohumların tanıtımı ve dağıtımı yapılacak.