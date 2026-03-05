Aliyev’den çok sert İran açıklaması: Saldırı terör eylemidir, özür dilensin

  • İSTANBUL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi. Aliyev, “Herhangi bir kötü güç, onlara karşı "Demir Yumruğumuzu" görecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz en yüksek seferberlik seviyesine alınmıştır ve her türlü operasyonu yürütmeye hazır olmalıdır. Gücümüzü sınamasınlar.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev; İran'ın, Nahçıvan Özerk Bölgesini hedef alan İHA'lı saldırısının ardından yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

İran'ın saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları şöyle:

"Herhangi bir kötü güç, onlara karşı "Demir Yumruğumuzu" görecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz en yüksek seferberlik seviyesine alınmıştır ve her türlü operasyonu yürütmeye hazır olmalıdır. Gücümüzü sınamasınlar. Gücümüzü sınamak isteyenlerin "Demir Yumruk"la kafaları kesildi. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu konuda bir eylem planı hazırlanmalıdır. Tüm talimatlar verildi. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, protesto notası verilecek ve diğer diplomatik adımlar atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verildi. Azerbaycan devleti bu alçakça terör eylemini şiddetle kınıyor ve bunu gerçekleştirenler derhal hesap vermeli. İranlı yetkililer Azerbaycan tarafına açıklama yapmalı, özür dilemeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai olarak sorumlu tutulmalıdır."

ALİYEV, İRAN'IN BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran lideri Ali Hamaney ile çok sayıda sivilin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle dün İran'ın Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Aliyev, İran'a yaptığı ziyaretlerde Hamaney ile görüşmelerini her zaman en hoş izlenimlerle hatırlayacağını söylemişti.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Demirçilu de Büyükelçiliğe gelerek taziyede bulunduğu için Aliyev'e teşekkür etmişti.

