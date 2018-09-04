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Mardin'de çırak, balans ayarı yaptığı TIR'ın altında kalarak öldü

Nusaybin ilçesinde, rot balans ayarını yaptığı TIR'ın altında kalan Hıdır Önder (14), hayatını kaybetti.

04 Eylül 2018 Salı 12:17
Mardin'de çırak, balans ayarı yaptığı TIR'ın altında kalarak öldü

Nusaybin ilçesinde, rot balans atölyesinde çırak olarak çalışan Hıdır Önder, bir TIR'ın ayarını yaparken aracın kayması sonucu altında kaldı. Ağır yaralanan Önder, arama kurtarma ekiplerinin yardımı ile vinçle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Önce Nusaybin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hıdır Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 12:17
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