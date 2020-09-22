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Aktüel Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
Aktüel

Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:59:04 -
Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Osman Ç'nin, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Zanlının, 14 Eylül'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

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